La certera advertencia que lanzaron expertos con respecto a posibles contagios por Covid-19 en regreso a clases presenciales

Ante la posibilidad del retorno a clases presenciales en algunos colegios, el Colegio de Expertos en Prevención de Riesgos advirtió que el seguro escolar no cubre los gastos asociados al coronavirus, por lo que el Gobierno debería mostrarse un poco preocupado por las probabilidades de que algún estudiante pueda contagiarse con el virus.

El presidente de la organización, Alejandro Valdebenito, aclaró que deberían enfocar las fuerzas en mejorar el Decreto Supremo 313, para incluir a los estudiantes de cualquier nivel en los seguros de accidentes, en caso de que un alumno se contagie en el establecimiento educacional o en su trayecto.

"Para que lo tengan súper claro los padres y apoderados, si un niño hoy se contagia con covid-19 no tiene protección del seguro Social de Accidentes. Hay una resolución por parte de la Superintendencia de Seguridad Social que dice claramente que no están protegidos, y como no están protegidos el costo de la enfermedad lo van a terminar asumiendo las familias", aseguró.

Ante la sugerencia, la Superintendenta de Seguridad Social (s), Patricia Soto, explicó que: "Actualmente el seguro Escolar contemplado en la Ley 16.744 y regulado por el decreto Supremo número 313 no considera cobertura para casos de contagios de coronavirus, ni para contactos estrechos".

"Los casos que sí tienen cobertura por parte del seguro escolar en casos de contagios por coronavirus son los alumnos que se encuentren realizando su práctica profesional en establecimientos de salud, y aquellos que estén cursando su especialidad", agregó.