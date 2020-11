La carta secreta de la UDI para tener a la sucesora de Virginia Reginato en Viña

A pocos meses de realizarse una nueva elección municipal en nuestro país, hay una ciudad que aparece dentro de las cartas abiertas por varios partidos políticos. Se trata de Viña del Mar, donde la actual edil Virginia Reginato, no puede presentarse a una nueva reelección, lo que ha movilizado a la UDI a barajar varios nombres su reemplazo.

Y el nombre que más suena hasta el momento es el de Andrea Molina. Según lo que comunicó El Mercurio de Valparaíso, la ex diputada se presentó en un almuerzo que se realizó el jueves en Concón.

Allí, la cúpula regional de la UDI abordó su apuesta para las municipales del próximo año

El mencionado cruce se llevó a cabo en la casa del concejal UDI de Viña del Mar, Jaime Varas, el que sería otra carta que manejaría el gremialismo para competir por el sillón municipal de la Ciudad Jardín. Por otro lado, en la junta también se pudo apreciar al Presidente regional de la UDI, Carlos Bannen, y el diputado Osvaldo Urrutia.

Teniendo en frente a estas figuras de la UDI de la región de Valparaíso, fue Andrea Molina quien aparentemente dio su positivo para seguir avanzando.

De todas formas, lo habría hecho pidiendo algunas garantías para su persona. Entre ellas, contar con un potente apoyo del partido en la zona.

La ex animadora comenzó a aparecer de a poco en la política desde hace poco tiempo, donde expresó que "ha habido conversaciones para que sea candidata por Vitacura. Conversé con Raúl Torrealba, con el respeto que me merece y por los años que nos conocemos desde mucho antes de ser diputada. Conozco a la mayoría de los alcaldes de las comunas vecinas, a sus diputados y senadores. Pero también ha habido otras propuestas y conversaciones, como Macul, San Bernardo y comunas de la Quinta Región. No hay nada cerrado por ahora".