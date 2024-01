Son momentos difíciles para Roberto Nicolini. El actor terminó internado en la UCI tras sufrir un accidente cerebrovascular (ACV) el pasado 7 de enero después de una función de la obra “Jodida pero soy tu madre”. A una semana de su accidente, se refirió a su actual estado de salud. Nicolini estuvo en conversación con Las Últimas Noticias (LUN), donde reveló que se encuentra en etapa de rehabilitación y con el único deseo de volver a trabajar debido a las deudas.



“Después de urgencias, estuve muy poco rato en la UCI y pasé a la UTI, donde llevo alrededor de una semana, pero voy a salir muy luego. Están pensando en el alta porque sólo queda rehabilitar gracias a que llegué en forma temprana”, comentó el icónico animador de Pipiripao, detallando que afortunadamente, el peor momento ya quedó atrás.



Acerca del momento en que se produjo el colapso de salud, contó que se dio cuenta que algo extraño sucedía cuando notó algunos problemas para pronunciar bien durante una llamada. “Estaba hablando por teléfono cuando me di cuenta que no podía decir la letra F. Y cuando uno dice ‘oh, no me salió una letra’, es síntoma de algo”, señaló.



Roberto Nicolini tras su accidente



En cuanto a las secuelas que le dejó el ACV, detalló que su ojo derecho fue el más perjudicado. “La emergencia ya está superada, ahora sólo queda debilidad en piernas y brazos, y leves dificultades en los labios y en mi ojo derecho. La cara la tengo horrorosa, ando dando susto en la calle, soy como una promoción de Halloween, como si Halloween hubiera durado todo el año”, aseguró bromeando.



Finalmente, contó en qué está su recuperación, pero que espera terminar pronto este proceso para volver a su trabajo. “Quieren nivelar mi glicemia disparada, que es obvio por los corticoides. Acá, por controlar eso, pierdo horas de rehabilitación y yo debo trabajar. Me angustia porque como todo actor de teatro, sin pitutos, vivo al día”, dijo en medio de su hospitalización en un centro asistencial en Santiago.



“Lo que me pasó, además de mi diabetes, también tiene que ver con qué vivo con mucho estrés por mantener el Teatro Las Tablas, que da mucho trabajo, pero sin apoyos ni ayudas ni fondos estatales directos o concursables, es difícil de sostener aunque tengas funciones con entradas agotadas”, explicó el comunicador. Además, añadió: “Estoy trabajando a diario en mi rehabilitación porque tengo muchas deudas por mi salud y hay que trabajar para pagar. De hecho, mi auto ya está en venta”.