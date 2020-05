La caída económica de los hermanos Cueto en Latam

El CEO de Latam aseguró que la empresa "entró a la crisis del COVID-19 como un grupo de aerolíneas saludable y rentable" pero finalmente todo se derrumbó en el camino.

En la madrugada del 25 de mayo, Latam Airlines Group S.A. –con sus filiales en Chile, Perú, Colombia, Ecuador y Estados Unidos– comunicó oficialmente que se acogería a la Ley de Bancarrota estadounidense, más conocida como Chapter eleven, hecho que fue deslumbrado por el medio El Mostrador hace más de 10 días, pero que fuentes oficiales de la empresa desmintieron, argumentando que "Latam no respondía ante especulaciones".

En un video que fue difundido en la madrugada de este lunes, Roberto Alvo, CEO de la compañía, sostuvo: “Latam entró a la crisis del COVID-19 como un grupo de aerolíneas saludable y rentable, sin embargo, circunstancias excepcionales han generado un colapso de la demanda y no solo han detenido a la aviación global y sus ingresos, sino que han cambiado a la industria hacia el futuro".

Las operaciones de Latam desde el comienzo de la pandemia del Covid 19 disminuyeron en un 95%. Sin embargo, diversas fuentes que El Mostrador califica como reservadas aclaran que la gran deuda que tiene la aerolínea no se originó con la pandemia, si no que data de hace casi 6 meses, debido a los problemas de sobreenudamiento de la empresa.

La familia Cueto, controla el 21% de las acciones de Latam Airlines, comparten el control de la empresa junto a otro grupo de pequeños pero poderos empresarios chilenos.



La millonaria deuda

Desde el comienzo de la pandemia del Coronavirus varias empresas dedicadas al transporte aéreo manifestó la incapacidad económica que tenían para enfrentar la crisis económica que se avecinaba, por lo mismo la principal línea aérea de Chile, Latam, anunció que requería una ayuda del Estado chileno, que constaba de casi US$600 millones, más o menos un tercio de su patrimonio bursátil.

La deuda general, sin embargo, es notablemente mayor. La compañía, en efecto, acumula a la fecha una deuda superior a los US$11 mil millones. Y no hay empresa que pueda generar ese volumen de pasivos en el medio año que lleva la pandemia afectando a la industria.

Según los datos obtenidos y publicados por El Mostrador, las deudas de Latam se dividen en bonos, leasing, pasivos por arrendamiento y préstamos bancarios. Dentro de los principales bancos ante los que Latam no ha cumplido con sus compromisos están el BBVA, Banco do Brasil, HSBC, Bank of New York, Bank of America y Deutsche Bank.

Entre las entidades más comprometidas figura The Wilmington Trust, una de las 10 principales instituciones estadounidenses por activos fiduciarios y que para estos efectos representa al Citibank y al Santander de España.

Fuentes bancarias han asegurado reservadamente a El Mostrador que la indignación por el comportamiento de Latam para anunciar el default va en aumento. Por esa razón, no estaría en absoluto descartado que, apenas un avión de Latam pise, por ejemplo, alguna losa europea, se busque hacer efectivo el embargo. Los hermanos Cueto han perdido su credibilidad internacionalmente.

Aunque el Gobierno y el mundo político adelantaron, en la jornada de ayer, diversas posturas que validan un rescate financiero de Latam por parte de la administración de Piñera, con el argumento de que se trata de una empresa estratégica.

A pesar del desfalco económico de Latam, la empresa sigue generando alianzas para nuevas rutas con aerolíneas como Delta. Estas nuevas alianzas podrían afectar la libre competencia en el transporte aéreo.