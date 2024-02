Continúan los ecos de la increíble presentación de Arturo Vidal como flamante refuerzo de Colo Colo, donde el ídolo del Cacique llegó en helicóptero al Estadio Monumental para saludar a una multitudinaria hinchada. Ahora, el club reveló material inédito del evento, en el que se puede ver al volante dedicándole un provocador mensaje a la Universidad de Chile.

Así es, mediante su canal oficial de YouTube, el cuadro albo compartió registros que nadie pudo ver durante la fiesta colocolina, el cual deslumbra algunas curiosidades de su comentado sobrevuelo a las instalaciones del estadio para posteriormente realizar su caminata a caballo sobre el césped del Monumental.

"Voy como un niño. Estoy muy nervioso, con cosas en el estómago, viendo que está lleno, que me están esperando, es algo soñado. Desde ayer que no duermo bien, pero agradecido de la gente y Dios por tanto cariño", se sinceraba el mediocampista desde las alturas al interior del helicóptero que estaba apunto de aterrizar en medio de la cancha.

Sin embargo, pese al nerviosismo que llevaba, el 'king' no pudo evitar reírse cuando uno de sus acompañantes en el vuelo se acordó del histórico archirrival y lanzó un chiste. "El estadio de la Universidad de Chile no se ve de acá arriba", fueron sus palabras, haciendo reír a todos los presentes en la aeronave.

Como era de esperarse, Arturo Vidal no desaprovechó la oportunidad para burlarse de los azules, quienes aún no han logrado hacer realidad su añorado estadio propio. "No, ese no se ve. No hay", contestó mientras se reía. Posterior a eso, agradeció a todos los hinchas asistentes al estadio para su bienvenida y cerró su vuelo con la tradicional arenga alba: "Vamos, Colo Colo".

