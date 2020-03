La brutal golpiza que sufrió un hombre tras agredir a una Mujer en un vagón de Metro

El video fue viralizado en las distintas plataformas sociales y se llenó de comentarios.

Un registro se viralizó en facebook en donde una mujer fue golpeada por un hombre al interior de un vagón que se movilizaba por la Línea 2 del Metro de Santiago.

Según testigos, la situación ocurrió durante la jornada de este viernes en la estación Parque O’Higgins. A raíz de la agresión, la mujer resultó con cortes en sus cejas.

A través de sus redes sociales, la afectada explicó que iba camino a su trabajo cuando un hombre “empieza como acorralarme en el Metro. Le pido que se corra un poco porque de verdad había espacio”. A esto, añadió que “me dice ‘córrete voh’ y tomé mi bolso y traté de acomodarme”, añadió.

Además, detalló que: “el tipo me empieza a pegar como loco. Yo lo único que atiné fue a cubrirme y la gente del Metro me ayudó altiro y le sacaron la cresta. No sé cómo explicar toda la rabia que tengo, muy agradecida de la gente (sic)”, añadió.

Finalmente el hombre se bajó del vagón y fue golpeado por pasajeros en la estación Parque O’Higgins. Según informó Radio bio bio tras la agresión llegaron vigilantes del Metro que llamaron a Carabineros para que lo llevaran detenido.

Fumen a este desgraciado que le pego a una chica en el metro hoy por pedirle que se corriera un poco pic.twitter.com/Wpx6WHykG6 — Lorena #APRUEBO (@loayalau) March 6, 2020