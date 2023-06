La “bombera más bella de Chile” sufre un gran drama tras renunciar a servicentro

“Acabo de renunciar a mi trabajo en Copec”. Con este anuncio, Elizabeth Maestracci, más conocida como “la bombera más bella de Chile”, confirmó que tomó una drástica decisión.

"Como algunos de ustedes ya saben, yo soy (o era) atendedora en una estación de servicio llamada Copec acá en Chile", comenzó contando.

"¿Pero qué pasó? A mí me encanta hacer videos en TikTok de mi trabajo y por alguna extraña razón la estación de servicio en la que yo trabajaba odiaba esto con todo su corazón", señaló la joven venezolana.

Además, explicó que “por esa razón yo nunca pude colocar cuál era la ubicación y cada vez que me preguntaban yo me hacía la loca. Esta gente odiaba la atención, odiaba el TikTok, odiaba que fueran a verme, odiaba absolutamente todo”.

“Por alguna razón, ellos decía que yo con mis videos, lo que hacía era desprestigiar y querer poner mal a la estación de servicio, cuando claramente no es así”, agregó.

Elizabeth también reveló que “esto me hizo tener muchos problemas con Copec. ¿Por qué? Yo no iba a dejar de grabar mis videos, entonces iba de estación en estación, una vez a la semana, diciéndole a alguien ‘oye, yo grabo videos de TikTok’ (...) algunos encargados me decían que no y otros me decían que sí”.

“Eso siempre le traía problemas a los encargados porque les decían ‘por qué dejan grabar a esta niña, si ni siquiera trabaja aquí’. Y bueno, eso me llevó a tener muchos problemas”, indicó.

Finalmente, la "bombera más bella de Chile" reconoció que “la gente llegaba y se quería tomar fotos conmigo, el jefe me veía así (cara enojada) y yo me harté de eso. Decidí renunciar y quiero cambiarme de estación”.

Además, aprovechó de pedir ayuda a sus seguidores “Si alguno de ustedes sabe de alguna Copec que esté necesitando alguna atendedora, avíseme, porque quiero seguir trabajando en Copec, mas no en la estación en donde estaba trabajando”, concluyó.

Como era de esperar, el anuncio de la bombera generó cientos de comentarios.

Mientras que algunos usuarios la apoyaron en su decisión, otros se mostraron a favor de la postura de la empresa.

“A mí me encanta el fútbol, pero por razones obvias no puedo ponerme a jugar en la oficina”, “Yo pensaba que Copec te pagaba extra por hacerles publicidad”, “Creo que se entiende perfecto lo de Copec. Me recuerda al colegio cuando nos prohibían andar con el uniforme tomando, etc. te lo enseñan en el colegio” y “Estás trabajando jsjsjs es como si yo fuera a trabajar y me pusiera a jugar con el teléfono”, fueron algunos de los comentarios.