La autocrítica de Cristian Garin tras no encontrar regularidad en el circuito ATP

El tenista nacional, Cristian Garin (100º), realizó una profunda reflexión tras la dura derrota que sufrió en la jornada de jueves ante el argentino Sebastián Báez (35°) en los octavos de final del ATP 250 Movistar Chile Open.

"No me logro encontrar sólido en la competencia, eso me preocupa. Duele esta derrota porque me hubiese gustado hacerlo mejor", expresó el nacido en Arica.

Cristian Garin no encuentra regularidad.

"Tuve muchos fallos por cinco centímetros, la devolución no encontré nunca un punto medio y él sí. Creo que no fue un partido bueno de mi parte. Me voy triste porque es un torneo que me gusta mucho, me hubiese gustado seguir avanzando", añadió.

Pese a eso, el tenista agradeció el apoyo del público: "Este año llegué en una posición difícil y aún así la gente vino a apoyar. Es lindo ver a los niños acercarse con emoción. Es importante para el país tener un evento así. Espero llegar más fuerte el próximo año".