La cruda advertencia del DT de Fluminense antes de enfrentar a Colo Colo: "No se trata de..."

Colo Colo y Fluminense se verán las caras la semana entrante en un encuentro clave por el liderato del Grupo A de la Copa Libertadores 2024, y Fernando Diniz, entrenador de los brasileños, no se guardó nada y envió un claro mensaje sobre cómo afrontarán sus dirigidos este exigente choque en el Estadio Monumental.

Efectivamente, luego de igualar 2-2 en un intenso partido ante el Atlético Mineiro de Eduardo Vargas, donde el delantero fue la gran figura con dos goles para la visita, el estratega del 'Flu' analizó en detalle lo que fue este empate y, de paso, se refirió a su viaje a Chile para medirse ante el Cacique el próximo jueves.

Fue en diálogo con Globo Esporte que el técnico no se achicó y adelantó que irán con todo por los tres puntos frente a los albos: "No se trata de cambiar la clave. El equipo jugó dos buenos partidos, en general jugamos bien el miércoles y también hoy. Tenemos que jugar bien los partidos. Tenemos que anotar bien, producir bien con el balón".

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol

En esa línea, expuso estar consiente de cuáles son sus falencias como equipo y destacó el trabajo que han realizado sus jugadores, pues ha notado una buena evolución principalmente a la hora de armar jugadas desde una pelota parada: "Hay que tener cuidado en las transiciones. Hemos mejorado en la situación de balón parado".

Y para finalizar, mostró su descontento por la igualdad ante Mineiro, donde desaprovecharon una ventaja de dos goles, y sacó conclusiones importantes para su visita a Colo Colo: "Entonces la cuestión no es cambiar la clave para la Libertadores, eso no es lo más importante para hoy, que también tuvimos diez minutos en los que simplemente fallamos, que no se suponía que íbamos a fallar y eso nos costó la victoria".

Te puede interesar: Arturo Vidal destruye al árbitro tras empate entre Colo Colo y Cobresal: "Que se aprenda las reglas"