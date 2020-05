La actitud de JC Rodríguez y Monserrat Álvarez que hizo estallar la furia de Ossandon mientras estaba el aire

Durante el debate político conformado por Fuad Chahin, Manuel José Ossandón, Iván Moreira y la exministra Helia Molina en el matinal ‘Contigo en la Mañana”, se estuvo dando un momento incomodo, ya que, debido a la cantidad de panelistas presentes durante la transmisión, los segundos para emitir algún tipo de comentario, eran limitados por participante, por lo que muchos quedaron con las ganas de hablar.

En la transmisión se puede visualizar como los panelistas querían emitir sus opiniones al mismo tiempo, buscando ser escuchados.

El senador Ossandón aprovechó su espacio para expresarse: “era evidente que si llegábamos a un peak había que tomar medidas más radicales. Del punto de vista sanitario, se entiende que si hacíamos una cuarentena total hace dos meses íbamos a papa mucho mejor la pandemia, pero podíamos generar problemas muchísimo más graves”.

En ese momento, Ossandón fue interrumpido por Julio César Rodríguez, quien recordó unas declaraciones de Mañalich. “Eso no se sabe, el ministro de Salud dijo en el Congreso que había sido una mala idea parar las clases”.

A la intervención se unió Monserrat Álvarez: “Perdón chiquillos, desde arriba nos están diciendo que vamos a una pausa. Volvemos con imágenes de supermercados en Ñuñoa ante el anuncio de la vuelta de la cuarentena en la comuna; vamos a la pausa y ya volvemos”.

Al momento en el que la animadora dejo de hablar, se pudo escuchar claramente el reclamo de Ossandón. «Si no me van a dejar intervenir mejor me voy poh, hue…», dijo, con evidente molestia.