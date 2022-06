'Kun' Agüero trató de HDP a Roberto Tobar por su cometido en el duelo de Boca por la Libertadores

El ex delantero de Manchester City insultó al chileno por su desempeño en el encuentro entre el "Timao" y los "Xeneizes".

Sergio 'Kun' Agüero

Un momento de furia protagonizó el ex delantero profesional, Sergio 'Kun' Agüero, en contra del arbitro nacional Roberto Tobar, tras su arbitraje en el empate sin goles entre Corinthians y Boca Juniors en Sao Paulo, válido por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2022.

En su nueva faceta tras el retiro, el ex ídolo del Manchester City analizó el duelo entre el "Timao" y los "Xeneizes" en Sao Paulo a través de una transmisión en su cuenta de Twitch. Fue ahí donde el ex atacante formado en Independiente no le gustó para nada el desempeño del juez nacional.

En la instancia, el ex profesional consideró que el manotazo de Marcos Rojo a Mantuan en los minutos finales del primer tiempo no merecía ser cobrado como penal. "¿Qué hace el árbitro? Este árbitro es un forro. Ahora lo puedo decir que no juego más", inició el ex seleccionado argentino.

Además, el ex atacante de Atlético de Madrid y Manchester City aseguró que el arbitro "siempre que lo dirigía a Argentina era un pedazo de salame. Total ahora a mí no me puede decir nada, es un forro. A Marcos Rojo lo tiene cruzado también, una vez en la Selección le dijo de todo".

"Siempre nos tiró el bombo con la Selección Argentina el hijo de puta. Marcos Rojo siempre está mirando la pelota. No fue penal", cerró.