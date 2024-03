Kit escolares para Viña: La dura indirecta de alcaldesa Ripamonti a Boric

El presidente Gabriel Boric realizó una actividad en Viña del Mar para entregar útiles escolares en la Escuela Ministro Zenteno que fue afectada por los incendios de principios de febrero en la zona. El mandatario llegó con 4 mil kits de la Junaeb para estudiantes de básica y media; sin embargo fue interpelado por la alcaldesa Macarena Ripamonti quien aludió a la demora en las entregas de viviendas provisionales para los damnificados.



La edil de la comuna agradeció la entrega de útiles escolares pero aseguró que falta demasiado aún y aprovechó de lanzar un palo a las autoridades que han estado en terreno. Recordemos que en los siniestros hubo más de 3.000 casas quemadas y 112 muertos, por lo que se realizó un acto solidario que recaudó $5.544.577.916 para comenzar a limpiar y levantar los lugares afectados por las llamas.



¿Qué palo lanzó Ripamonti en contra de Boric?



“Nos acaban de mostrar unas mochilas maravillosas, con un esfuerzo para que sean de buena calidad, nos están entregando sus materiales de estudio diferenciados para los estudiantes de media y básica, pero... al Estado de Chile, al Presidente, debo decirle que estas mochilas y estos elementos, estos útiles escolares, van a llegar en la mayoría de los casos a guardarse adentro de una carpa, porque todavía no podemos llegar con las viviendas de emergencias necesarias”, partió señalando la edil.



Quien posteriormente agregó que no es seguro que esos niños puedan regresar a clases. “Porque no hay duchas ni baños para poder higienizarse lo suficiente. No hay transporte, no hay capacidades de alimentación suficiente”, dijo para luego mencionar que “nuestros vecinos, que son de mi responsabilidad, se sienten en el abandono, porque no podemos llegar a todas las personas a un mes de la emergencia”, lanzó.



“No podemos contentarnos, ni dar ningún aplauso más, hasta que cada uno tenga una vivienda, una ducha y un alimento para poder llevar a los niños a un colegio, a su escuela de manera adecuada”, cerró Ripamonti quien está siendo investigada por no tener al día los planes de emergencia y evacuación de la zona. Así mismo se le demandó por cuasi delito de homicidio.