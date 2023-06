Kike Morandé reveló el porqué de su ausencia en la Teletón

Kike Morandé , estuvo invitado al programa de Willy Sabor y DJ Lolito, “Es la hora de tu podcast”, donde habló sobre varios temas polémicos .

El exconductor de Mega, conversó sobre su ausencia en las últimas ediciones de la cruzada solidaria que une a todos los chilenos, la Teletón.

Kike Morandé en Teletón

“La Teletón en un minuto era de todos, lo pasábamos bien, nos poníamos pijamas, en la ‘nochetón’ y en la ‘vedetón’, que se acabó por razones obvias”, comenzó diciendo.

Kike Morandé comenta de su ausencia en la Teletón

Morandé aclaró que esa decisión no pasaba por él, sino que era una determinación que tomaban en los canales de televisión.

“Después, cada canal tenía que mandar dos personas y mandaban a los que estaban más de moda en ese canal. Ese rubro lo manejaban los matinales, entonces era Camiroaga y la Tonka, Lucho Jara, Diana Bolocco, etc. El resto quedamos fuera”, indicó.

“Se acabó la Teletón antigua, en que uno iba a provincias. Yo siempre bien con la Teletón, pero no me llevaron más”, comentó.

“Yo no me retiré para nada, la Teletón me sacó a mí y a un montón más”, dijo.