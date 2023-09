El exconductor Kike Morandé alcaró a los haters que lo señalan de homofobico en redes sociales. El hombre señaló que ha trabajado con personas de las disidencias.



Lo anterior en el programa Como Pedro por su casa de TVN, en donde además relató la dura crisis económica que debió enfrentar tras el término del Morandé con Compañía y el pago de indemnizaciones a sus trabajadores.



Kike Morandé dice no ser homofobico



Al ser consultado por las diversas funas que recibió en redes sociales, en donde se le trataba de homofóbico, el ex rostro televisivo mencionó. “Casi tuve que ir al diccionario para ver qué es lo que era homofóbico porque no lo entendía”.



Así mismo aclaró. “¿Cómo voy a ser homofóbico yo? En mi equipo había una diversidad sexual tremenda. ¿Por qué voy a ser homofóbico? Si eso es porque soy más de la derecha que de la izquierda, que hagan lo que quieran”.



“No me importa eso. Antes daba lo mismo si eras de izquierda y derecha”, señaló.



Bajo esta misma línea quiso aclarar las críticas que recibió por incluir a personas de talla baja en su programa nocturno.



“En las paredes salía: ‘Kike, libera a los enanos’, porque a ellos no les importa que les digan enanos. Ahora se les dice personas pequeñas, pero son enanos. Los enanos no pueden trabajar, tienen un subsidio por ser enanos, entonces las boletas las hacían sus hermanas, etcétera. Porque si ellos hacían la boleta, les quitaban el subsidio. Yo no tenía idea de eso”, explicó.



“Por eso, cuando la gente me dice que libere a los enanos, eso me quema y me calienta. Me dan ganas de decirles: ‘¡Infórmate, conch…”, finalizó.

Buenos días, hoy les quiero entregar estas declaraciones (que comparto plenamente) de Kike Morandé en el Canal de YouTube Es la Hora de Tu Podcast hace un par de meses.

Le tenemos; el pago de Chile, la televisión abierta actual, el octubrismo, la falta de humor por el progresismo… pic.twitter.com/xIjdWHt144 — PF (@pfalconb) September 21, 2023