'Kike' Acuña le "rayó la cancha" a los jugadores de Unión San Felipe

El entrenador de la inferiores de San Felipe, Jorge ‘Kike’ Acuña, está viviendo un sueño personal gracias al fútbol.

El ex jugador de fútbol profesional, Jorge 'Kike' Acuña, vive días de alegría en el valle del Aconcagua, donde disfruta su nuevo rubro en el fútbol profesional como entrenador de la Sub 17 de Unión San Felipe.

“Para mí no hay nada más lindo que el fútbol, se extraña muchísimo cuando estás afuera y lo único cerca para estar dentro de una cancha es ser técnico. A parte que me gusta mucho, me gusta el contacto que tengo actualmente con los niños y obviamente quiero dirigir un equipo de adultos”, aseguró el ex jugador de La Roja.

El ‘Señor de la Noche’ lleva un mes a cargo de los jóvenes, de quienes destacó que “ha sido súper buena, al principio estaba nervioso y ansioso, pero ha sido buena. Lo más importante es el trato con los jugadores, trato de ser cariñoso con ellos, algo que me han retribuido con un respeto absoluto hacia mí. Eso es lo que a uno lo pone contento”.

Sin embargo, el exjugador recalcó en que tendrá mano dura. “El jugador que se porte mal conmigo, no jugará. Es así de simple. A parte no me van a poder engañar, ya que me daré cuenta inmediatamente. Obviamente en mi equipo debe haber mucha disciplina, debe existir un respeto mutuo entre el jugador y conmigo”, agregó.

También, el ‘Kike’ aseguró que hay dos elencos con los que sueña dirigir. “Quiero empezar con San Felipe y en un futuro me gustaría pasar por la UC y llegar a La Roja. Sé que lo voy a lograr, así como a los 11 años salí de mi casa con un objetivo súper claro que cumplí siendo muy pequeño. Ahora estoy convencido y mentalizado que voy a lograr todo lo que me proponga como técnico, para mí no hay imposibles”, cerró.