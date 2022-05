Kenita Larraín se refirió a la infografía del Ministerio del Trabajo que incluía su caricatura

La imagen incluyó un dibujo de la icónica imagen de la numeróloga en silla de ruedas. Sin embargo, fue eliminada por instrucción de la Secom.

Polémica causó una publicación realizada por el Ministerio del Trabajo en el marco del pasado Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Para concientizar sobre la importancia del seguro social, desde el órgano ministerial subieron a sus redes sociales una infografía que incluía una caricatura de Kenita Larraín en silla de ruedas.

El dibujo hacía referencia al recordado momento de la numeróloga, cuando llegó al aeropuerto en una silla de ruedas y con visibles heridas en sus piernas después de un accidente que sufrió en Costa Rica junto a su entonces esposo, Chino Ríos, en el 2005.

Si bien la imagen se viralizó rápidamente por incluir la icónica imagen de la modelo, desde el ministerio la bajaron de sus redes sociales. Según indicó The Clinic, la instrucción vino desde la Secretaría de Comunicaciones (Secom).

La razón que entregó el medio es que algunos funcionarios acusaron que era “insultante”, ya que la imagen se burlaba de la violencia de género.

Durante el capítulo de esa tarde de Zona de Estrellas, desde el panel se pusieron en contacto con la numeróloga para conocer su opinión sobre la caricatura. Y se preguntaron si es que la ingeniera comercial había dado permiso para el uso de su imagen.

Según Manu Gonzales, que se comunicó con ella, la numerologa le aseguró que no sabía de la infografía.

“No me lo puedo creer ¿Realmente es para tanto? Luego van a decir que yo, que tal… Yo no tenía idea. No sabía nada. Me estoy merendando, o sea tomándome mis onces con esta noticia’”, señaló al panel.

Además de Kenita, la infografía del ministerio incluía caricaturas de Yuyin de la serie Hey, Arnold!, Juan Tipo de Los Simpson, Tristeza de la película de Disney Inside Out, y el perro del antiinflamatorio Flogojet.