Kenita Larraín reveló su inédito reencuentro con Marcelo Ríos

La noche del pasado viernes se emitió un nuevo capítulo del programa Podemos Hablar de CHV, el cual tuvo como invitados a Cecilia Gutiérrez, Paulina Nin, Vanessa Daroch, Andrés Caniulef y María Eugenia Larraín.

Esta última desclasificó íntimos momentos de su presente como así también recordar hitos del pasado que la persiguen hasta el día de hoy, siendo uno de ellos su llegada en silla de ruedas al aeropuerto de Santiago desde Costa Rica, después de haber terminado su relación con Marcelo Ríos.

Ante esto, el conductor del espacio, Jean Philippe Cretton le preguntó a la rubia cómo se tomaba declaraciones como las emitidas por el Chino, clasificando de el peor error de su vida su relación con Larraín. La numeróloga respondió que si bien al principio dolía, con el paso del tiempo se miran las cosas de otra forma.

En esta misma línea, Kenita comentó que se encuentra agradecida de Chilevisión porque le ha dado la oportunidad de participar en diversos programas, siendo uno de ellos El Discípulo del Chef donde pudo encontrarse con Giuliana Sotela, exesposa del Chino Ríos y con quien en algún momento se les tildó de “enemigas”, básicamente por actos de terceras personas.

No solamente se encontró con Sotela, sino que también se reencontró con la hija de esta, Constanza Ríos a quien “más de un par de veces me tocó cuidarla”, y que ahora vio obviamente más grande, y con una facha de modelo muy diferente a cuando ambas se conocieron.

Fue su acercamiento con Giuliana Sotela y la buena relación que lograron mantener ambas lo que de acuerdo a la rubia dio paso a que un tiempo después de su participación en el programa pudiera hablar con Marcelo Ríos, a pesar de todas las declaraciones y distanciamiento de ambos.

“Me llama y me manda un WhatsApp diciendo sé que probablemente no me quieres contestar, y yo pensé que estaba leseando, este es Kramer”, confesó Larraín, asegurando que en ese momento pensó que no había ninguna posibilidad de que fuera el verdadero Ríos.

Jean Philippe aprovechó para preguntarle si el Chino Ríos le había pedido perdón (por sus declaraciones), algo que según ella “a su modo lo hizo”, explicando que “me llamó por otra cosa y empezamos a conversar. Siento que fue muy bonito ese reencuentro, porque siento que Giuliana y Constanza dan el paso también, dan la oportunidad para que eso ocurra”, explicó la rubia.

Finalmente, la "ministra de magia" aseguró que ella con el ex tenista actualmente están en paz. “Sí, yo con mi familia, con la de él, y creo que es muy bonito porque cuando uno no se da la energía negativa de quedarse pegado en algo negativo, creo que estas instancias se dan”.