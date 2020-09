Kenita Larraín recordó su memorable llegada a Chile en silla de ruedas

La numeróloga revivió el hecho que quedó en la memoria de todos los chilenos y chilenas hace 15 años atrás.

La ex modelo y actual numeróloga, María Eugenia "Kenita" Larraín, sorprendió al panel del programa "Sigamos de Largo" al contar la desconocida historia detrás el accidente automovilístico en Costa Rica, hace 15 años atrás, situación que marcó el término de su matrimonio junto a Marcelo ‘Chino’ Ríos.

Todo partió cuando a la numeróloga se le preguntó, en una nueva dinámica del programa, sobre qué borraría de Google para que su hija, Sophia, no lo viera. Y entre las opciones, estaba la portada donde ella sale en silla de ruedas desde el aeropuerto.

“Por mucho tiempo me dolía el tema de la silla de ruedas. Pero siento que está tan superado, era un momento que estaba mal emocionalmente y físicamente. Y ahora, lo atesoro“, confesó Kenita.

También recordó que en ese tiempo “mucha gente y periodistas se las dieron de médicos. Porque efectivamente a mí me llevaron a la Clínica Las Condes y los médicos decidieron que me dejaban en Cuidados Intermedios, por las heridas que tenía y por la lesión que tenía en el cuello”.

“Pero, ¿sabes qué? Yo atesoro momentos lindos porque sí, fueron dolorosos, pero por otro lado, una vez más, fui consecuente conmigo, cuando la relación no iba más“, agregó la ex modelo.

Además, reveló que esta polémica sirvió para que su familia volviera a reunirse, pues antes del accidente sus padres -divorciados- tenían una relación muy distante.

“A pesar de que ese momento (el accidente) fue muy doloroso, porque se estaba acabando un matrimonio y se estaban especulando (cosas), ese fue el día en que todos estaban preocupados por mí, que todos dejaron de lado sus intereses personales, sus opiniones personales y estaban todos al lado mío“, reveló.

“Fue un momento tan maravilloso que sabes que yo me acuerdo de eso y mira, hasta me emociono. Me ponen la silla de ruedas y no me emociono, pero este momento sí”, expresó Kenita, quien no pudo aguantar las lágrimas.