Kenita Larraín recordó el curioso ataque de celos de Iván Zamorano contra Luis Miguel

Una particular anécdota recordó la noche del pasado martes la modelo nacional, María Eugenia "Kenita" Larraín, en medio de su participación en Juego Textual, programa de Canal 13 conducido por Sergio Lagos.

La numérologa no se guardó nada y, entre otros temas, abordó su relación con Iván Zamorano, con quien se separó a horas de la boda que tenían programada para febrero del año 2003. En concreto, la ex chica reality desempolvó un ataque de celos que protagonizó el artillero nacional, luego de que fueran a ver un concierto de Luis Miguel a Espacio Riesco, donde el cantante no dejó de mirarla en todo el show.

“Yo decía ‘es imposible, mi amor platónico no puede estarme mirando a mí’. Se estaba haciendo el lindo, pero yo estaba con Iván al lado”, recordó, quien contó que "Bam Bam" se dio cuenta de toda esa situación. Posteriormente, sostuvo que un guardia privado del “Sol de México” se acercó para pasarle una tarjeta con el número de teléfono del artista.

Kenita Larraín.

“Iván me fue a dejar a mi departamento y me preguntó ‘¿qué te pasaron?’. Y ahí tuvimos un problema, una pelea compleja, me dijo ‘si quieres anda, porque él es mejor que yo’. Se dio cuenta de que era mi amor platónico, y uno es un ser humano también. Al final nunca lo llamé”, narró.

Por último, la numerologa confesó que se terminó arrepintiendo de no contactar al cantante, luego de que no se concretara el casamiento con el ex futbolista. “Me tomaba la cabeza y decía ‘no me casé y no resultó, y tampoco conocí a Luis Miguel por este compromiso, me quería matar. Perdí la oportunidad de mi vida’. Fue de verdad angustiante porque era mi amor platónico”, cerró.