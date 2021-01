Kenita Larraín recibió el 2021 con apocalíptica predicción para el planeta

La numeróloga nacional María Eugenia "Kenita" Larraín participó en el programa de Instagram Live ‘Cómplices’, donde hizo sus predicciones para el nuevo año que estamos enfrentando.

Recordemos que sobre el año pasado, Kenita hizo varios pronósticos muy acertados, por lo que fue consultada por el futuro según indican los números.

"Este año será de cambios. Van a llegar nuevas tecnologías. Va a cambiar el dinero y el trabajo de la forma que lo conocemos hasta ahora. Porque las personas para estar en una vibración alta, desde su pasión van a hacer una profesión o una ocupación. Se van a dedicar a cosas que realmente les hacen elevar su vibración", señaló la ex modelo.

"Vamos a ser visitados por seres de otros lugares. Esas visitas van a ser cada vez más comunes y evidentes, porque los altos gobiernos de Estados Unidos y Rusia ya saben eso. No sé si me puse muy Salfate, pero efectivamente no somos la única vida en este planeta, galaxia o universo, entonces esto se va a evidenciar", sostuvo.