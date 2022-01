Kenita Larraín le envió una preocupante predicción a Tonka Tomicic

La numeróloga habló sobre el actual momento de la animadora y lo que se viene para ella de acá en más.

Uno de los rostros que tuvo el peor final del 2021 fue la animadora de Canal 13, Tonka Tomicic, quien debió enfrentar el final del Bienvenidos, y posteriormente su nombre se vio involucrado en el caso “Relojes Vip”, el cual salpicó a su esposo Parived.

Y al parecer, el futuro no viene tan tranquilo para animadora. Así lo dejó entrever Kenita Larraín, quien lanzó una predicción para lo que se viene en el presente año para el rostro de Canal 13.

“Le sale un número que… Tiene que cuidarse aquí de… ¿Cómo decirlo…?", lanzó de entrada la numeróloga en el programa Zona de Estrellas. Esto, de acuerdo al estudio de los número de la fecha de nacimiento de Tomicic y la suma de 2022.

"No es raro que esté viviendo esto. Le toca transitar un número que tiene que ver… ¿Cómo lo digo para que no sea sacado de contexto…? Podría haber cosas que la rodeen, tentaciones y cosas que le van a traer consecuencias. En este período ella va a tener que trabajar mucho el tema del abandono, de finalmente buscar la verdad”, complementó, según consigna Glamorama.

“Le sale el mismo número a nivel planetario. Va a tener que sanar y armonizar mucho en el adentro, con los demás, relaciones de base. Va a tener que replantearse el tomar roles que quizás no le correspondieron en la familia. Es como, astrológicamente, ‘ordenar el árbol’. Quizás hacerse cargo de cosas que no le correspondían”, agregó.

Pero eso no es todo, pues la también ingeniera comercial reveló que Tonka “va a tener que hacer una limpieza respecto a eso y una sanación con respecto a ella misma, en el interior, a lo que todos estamos invitados planetariamente. Pero también las relaciones con los demás. Y en eso también está la pareja”.

Tras cartón, intervino en la conversación Jaime Coloma. “O sea, replantearse todo lo que está emocionalmente”, comentó.

“Sí. No es un período tan fácil. Este número se asocia con el corazón. Y es un remezón, es replantearse todas las relaciones de amistad, de pareja, la relación con ella misma”, respondió la ministra de Magia.

“Al replantearse, ¿pueden ser quiebres?”, insistió el periodista. Más directo fue Vasco Moulian. “Digamos la firme: ¿puede terminar con Parived?”, agregó el crítico de televisión.

“Podría ser, pero no tengo la fecha de él. No tengo espacio para ser más precisa. Tendría que tener la fecha de ambos para decir algo así. Pero acá podría haber algo muy en el interior, que ella podría sentirse muy abandonada en este momento. Y claramente es algo que no tiene que ver con que tus padres te abandonen, sino que a veces trabajas mucho, o algún quiebre, o te crio otra persona”, respondió Kenita.

Tras cartón, también compartió una profunda reflexión sobre la animadora.

“Lo que sea que haya pasado, de niño o niña, en el inconsciente, puede tener información de abandono, desde la percepción, porque es el grande el que dice ‘ok. Mis papás trabajan mucho para darme lo mejor’, o ‘tenía muchos hermanos’, o ‘un hermano con una situación más compleja y le daban más atención’. Lo que sea. Es el adulto el que entiende eso”, afirmó.

Y en esa misma línea, agregó: “Pero cuando uno es niño, uno no tiene esas herramientas y no racionaliza de esa forma desde el grande, que empatiza con el otro, que quería darle una buena educación. En cambio, el niño o la niña es ‘necesito a mi mamá o mi papá que estén al lado mío, y no están de la forma que los necesito’.

“Y ahí es donde a veces se crean carencias en todos nosotros. No estoy hablando específicamente de su familia. Acá hay cosas que resolver y podría haber una tendencia a que ella conecte o viva experiencias donde se sienta abandonada. Es ‘me siento sola’. Le meten el dedo en la herida de algo que tenga que mirar hacia atrás en el miedo. ¿Se entiende? Porque el afuera siempre nos va a mostrar lo que no he resuelto en mí, en mi interior, en mi nido, la base, que es la infancia. Da lo mismo la forma, pero el fondo es que hay que arreglar algo con respecto a ese tema”, cerró.