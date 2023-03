Kel Calderón respaldó a Marcianeke luego de la humillación que sufrió por parte de TVN

Con bastante molestia reaccionó la reconocida influencer nacional, Kel Calderón, a la entrevista que realizó el programa Sonidos 24, de TVN a Marcianeke, quien habló de diferentes temas. Todo iba bien hasta que llegó el momento en que le preguntaron sobre si le gustaba la banda The Beatles, a lo que respondió que “yo feliz si llego a compartir con ellos”.

La situación provocó la risa de los comunicadores, debido a que la agrupación británica mencionada se disolvió hace muchos años. Sin olvidar que más adelante el video fue viralizado, lo que provocó diversas reacciones, entre burlas al cantante como también criticas a los conductores.

Ante esto, fue el propio Marcianeke quien después utilizó su cuenta en Instagram para defenderse. “Gracias a todos los que me defendieron con el video que anda rondando de 24 Horas. Ustedes saben que la tele siempre intenta pisotearte de alguna manera. Se les olvida que somos buenos y queridos“, afirmó.

Además, que, artistas extranjeros, como Jay Wheeler y Arcángel, solidarizaron con el cantante chileno. “Gente tan pendeja. Éxito al artista y ojalá se le cumplan todas las metas“, escribió Jay. Y “¡Estúpidos! ¡Idiotas! ¡Mediocres! Gracias a Dios salté al éxito sin tener que pisar por ahí. Que Dios bendiga al artista y su paciencia“, comentó Arcángel.

No obstante, hubo gente del espectáculo en Chile que también apoyó a Marcianeke, como fue el caso de Kel Calderón. “Esto no se hace. No saben la rabia que me dio ver este video, sobre todo las risas de burla al final”, escribió en una storie en Instagram la artista e influencer.

“Sorry, pero este cabro está súper lejos de necesitar la promoción de este programa. En lugar de agradecer que les dedicó tiempo y buena onda, se burlan. Lo único que te debe dar vergüenza al ver este video es como se ríen de su invitado“, cerró.