Kel Calderón aclaró cuál es su postura para el Plebiscito Constitucional

La hija de Raquel Argandoña aclaró las dudas de sus fanáticos en la caja de preguntas de su cuenta de Instagram.

Sin miedo a las críticas. La querida influencer nacional, Kel Calderón, se refirió a uno de los temas que tiene completamente dividido al país: el Plebiscito Constitucional.

La modelo fue consultado sobre este tema al utilizar la caja de preguntas en su cuenta de Instagram. “Es importante tu opinión. ¿Apruebas o rechazas?”, le planteó un fanático, momento en que la influencer dio a conocer lo que creía.

Así, la hija de Raquel Argandoña expresó que de “opinión honesta, no la he leído aún en detalle porque he estado trabajando en mi tesis (de título)”.

Y agregó que “lo voy a hacer. Creo que hay que hacer un voto súper consciente, por ende, hay que revisarla de una forma profunda, pero independiente de lo que vayan a votar, lo importante es que vayan a votar”.

La egresada de derecho manifestó, que “como siempre, les daré mi opinión sí o sí antes del día de la votación”.