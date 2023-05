Kel Calderón encendió las redes sociales con coqueto destape sin censura

La influencer Kel Calderón prendió las redes sociales con el osado destape que compartió en su cuenta de Instagram luciendo una transparencia.

La joven egresada de Derecho compartió varias fotos donde se ve en una cama comiendo una pizza, mientras luce un traslúcido vestido de color rosado.

“Tu vecinita la Acuario está de vuelta en casa”, señaló junto a la publicación.

Sin embargo, fue una de las postales las que más llamó la atención de los seguidores de la influencer, ya que se le veía un pezón.

La foto en sí, causó un debate en los comentarios de la publicación de Kel, con algunos usuarios criticando a la hija de Raquel Argandoña, mientras que otros la defendían.

“La veía distinta. Pero ahora plop”, “Es necesaria la primera foto, no te suma”, “Qué pena caer en lo mismo de las demás”, “Me quedó con la Kel de antes, no es necesario que muestres más de la cuenta”, “No te favorece”, fueron parte de los comentarios de los usuarios que no les gustó el destape de la joven.

Sin embargo, varios llenaron de piropos y apoyaron a la influencer por la particular postal. “Siempre tan sencilla, natural y auténtica”, “Las fotos cada una se las toma como quiere”, “Si me viera así, igual las mostraría”, “¿Qué tiene que se muestre? ¡Se ve hermosa!”, son algunos de los mensajes de los seguidores que la defendieron.