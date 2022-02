Katherine Salosny reveló por qué dejó su vida en Santiago para radicarse en Algarrobo

La periodista y ex rostro de TV, Katherine Salosny, sorprendió a todos sus fans a principios de año al revelar que dejó su casa en Santiago y se mudó a Algarrobo, en la región de Valparaíso, motivada por su deseo de estar más cerca de su familia.

Tras 12 años viviendo en Vitacura, la animadora decidió alejarse de la ciudad porque quería estar junto a su madre, Carmen Reyes (83) y Marisol Salosny (59), su hermana mayor.

“Ellas estaban viviendo acá desde hace 6 años, necesitaba estar con mi núcleo, sobre todo luego de lo que pasó en pandemia”, manifestó a Las Últimas Noticias, en referencia a la inestabilidad económica y laboral que sufrió producto del COVID-19.

Pero esto no fue todo, porque su madre también se enfermó durante este periodo. “Tuvo una fibromialgia terrible, y yo no podía viajar por el pánico de la pandemia. No podía viajar por las restricciones, además la podía contagiar. Fue súper complejo”, explicó.

La periodista detalló que ambas dependen mucho de ella, tanto económica como emocionalmente, y que la imposibilidad de verlas la afectó demasiado. “Me lo lloré todo allá en Santiago", aseguró.

“Empezó para mí un periodo de reflexión, además este muy complicada por mis proyectos caídos. Saqué mis 10%, usé lo de la AFC. La idea era al menos que estuviéramos todas juntas y tener una vida más austera, eso se fue fraguando en el tiempo”, acotó.

Pero no solo su mamá vivió un complejo momento, pues su hermana fue atropellada. “Fue grave. Pensé lo peor. Ahora ella está súper bien. Su lesión más grave fue una fractura maxilofacial y también tuvo una contusión severa en la cabeza. Fue heavy”, contó.

Pese a que aseguró extraña su hogar en Santiago, que mantiene arrendado, estar a cinco casas de su madre la tiene feliz. “Independiente de lo de mi familia, también quería tener una vida más tranquila y austera. Sin tanta violencia. A mí me daba miedo salir por Santiago”, cerró.