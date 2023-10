El excandidato presidencial José Antonio Kast, del Partido Republicano señaló en el Seminario Económico Security 2023 que lograrían repuntar con el “A Favor” en el próximo Plebiscito Constitucional.



Recordemos que según las encuestas está opción no es mayoritaria pero ha ido aumentando de a poco su porcentaje de aprobación. Sin embargo, según Pulso Ciudadano, un 36,3% de la población votaría “en contra” en el Plebiscito de Salida.



¿Qué dijo José Antonio Kast sobre el Plebiscito?



Cabe mencionar que el proceso de redacción de la nueva Constitución es liderado por miembros del Partido Republicano, del cual Kast es el abanderado presidencial.



“Este proceso que nosotros no buscamos ha sido totalmente distinto al anterior, hemos tratado de hacer las cosas con responsabilidad, lo mejor que hemos podido en todos los ámbitos”, señaló.



Bajo esta misma línea mencionó que “todo se ha hecho de manera correcta, responsable, no le hemos pasado la aplanadora a nadie (...) porque con los 22 consejeros que teníamos quizás podríamos haber elegido a los cuatro presidentes de las comisiones, pero no, tuvimos dos, otro fue de RN y otro de la UDI. Claramente no le íbamos a dar al Partido Comunista o al Frente Amplio una comisión, pero sí les respetamos el derecho a la palabra”.



Finalmente recalcó que iban subiendo “lento pero seguro” y que “este 17 de diciembre tenemos una gran, gran oportunidad, inmejorable para cambiar el futuro de Chile (...) Yo soy un convencido de que si la dimos vuelta en cuatro meses (en referencia al proceso anterior), ésta la vamos a dar vuelta en dos meses. Vamos a dar vuelta el partido”.



Sobre otros temas dijo que por el momento no le importaba la carrera presidencial ya que, antes de eso venían las elecciones municipales y de gobernadores.