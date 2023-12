El presidenciable del Partido Republicano José Antonio Kast, señaló que se lanzará como candidato presidencial por tercera vez y que no tendría problema con enfrentar a la expresidenta Michelle Bachelet, incluso mencionó que le sería “más fácil” enfrentarla en las urnas. Por otro lado dijo que sería bueno que que la política participara de este proceso para revelar lo malo que fue su primer Gobierno.



En noviembre de 2025 berían ser las próximas elecciones presidenciales y una de las posibles candidatas es la ex jefa de Estado quien apoyó la campaña del “En Contra” en el Plebiscito Constitucional del 17 de diciembre. “Yo no tengo problemas. Si ella quiere tomar ese desafío, bienvenida. Si yo creo que aquí hay libertad de la persona y de los conglomerados políticos”, señaló en Estadio Nacional de TVN.



Kast anuncia tercera candidatura presidencial



“Yo creo que es más fácil, (porque ella) tiene que dar explicaciones por su último muy mal gobierno. Ella va a, entre comillas, arriesgar su capital político, porque claramente tendrá que hablar de temas que no tienen hoy solución. Ella estudió Medicina, es médica”, mencionó respecto a poder enfrentar a la política.



“Ella hizo la reforma educacional, un desastre. Preguntemos a cualquier ciudadano si está feliz con la tómbola o los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), quién firmó: ella. Entonces, yo creo que sería bastante bueno que ella vuelva a presentarse ante la ciudadanía para dar cuenta de su mal gobierno”, complementó.



Por otro lado agregó “yo puedo decir que yo estaría feliz en la papeleta, pero no tengo la garantía. Cualquiera que vaya por el gobierno, va a perder porque es un desastre de gobierno. El gobierno va cayendo todos los días, quizá la figura presidencial no. Pero el gobierno no tiene cómo explicar la situación en seguridad, en salud y vivienda”.