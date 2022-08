Karol Lucero realizó una profunda reflexión sobre lo que ocurre en Chile y el mundo

El animador utilizó sus redes sociales para comentar sobre los hechos que mantienen al mundo en vilo sobre una Tercera Guerra Mundial.

Karol Lucero.

El ex panelista y animador del matinal Mucho Gusto de Mega, Karol Lucero, se tomó un tiempo para analizar todo lo que está ocurriendo actualmente en el mundo, luego de la tensión que se vive en Taiwán por los movimientos militares de China, que prometió “luchar hasta la muerte” ante la que considera una provocación por parte de Estados Unidos luego del anuncio de una visita de Nancy Pelosi, Presidenta de la Cámara de Representantes de ese país.

En concreto, según reportan medios internacionales, frente a la eventual cita, en las últimas horas se han visto al menos dos buques de guerra chinos, un destructor y una fragata acechando la isla. Claro, desde China aseguran que la isla les pertenece, mientras que Taiwán se defiende y dice que se trata de una nación separada.

Probablemente es en este contexto que el ex chico Yingo, se pronunció vía sus redes sociales. Allí, más precisamente en Twitter, reflexionó acerca de lo que ocurre:

“Mundo en conflicto 😐. Qué lastima una posible #TerceraGuerraMundial”, escribió, para luego repasar uno a uno los conflictos entre países, con uno muy llamativo. “Taiwán vs. China, Moldavia vs. Transnistria, Ucrania vs. Rusia, Kosovo vs. Serbia… Y en el último lugar del planeta, Chile vs. Chile”, cerró con un emoji llorando. Finalmente, el ex animador de Yingo sostuvo que “la Humanidad no aprendió, no aprende y no aprenderá”.