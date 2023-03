Karol G revela una drástica decisión sobre su exitosa carrera musical

La exitosa cantante colombiana, Karol G, está viviendo el mejor momento de su carrera profesional, gracias a su último hit junto a Shakira, TQG, y su gran paso por el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2023.

Su carisma y cercanía con el público es innegable, sin embargo, la cantante se alejará un tanto de los escenarios, todo esto con un objetivo persona. Así lo dejó claro en una entrevista con la radio EXA México. “Decidí alejarme de los escenarios para poder estudiar”, reveló la Bichota.

“Hacer música dentro del tour me empujó tanto a aprender a grabarme a mí misma, a producir mucho más, a desarrollarme en tantos aspectos de mi vida, que antes estaba acostumbrada a tener alguien que lo hacía conmigo o por mí, que me di cuenta que tenía un montón de talentos que no había descubierto y que quiero desarrollar”, reveló.

Sin embargo, Karol G explicó que su “retiro” tiene fecha tope, con tiempo de un año. “Este año no voy a estar tanto en los escenarios, porque decidí tomarme un break. Es para evolucionar en otros aspectos”.

Finalmente, aprovechó de entregar detalles sobre su paso por el certamen de la ciudad jardín: “Viña del Mar definitivamente es algo que voy a llevar en mi corazón, el público de Chile es increíble, hermoso, se portaron increíble conmigo”.