Karol Dance nuevamente es criticado en las redes sociales

El ex panelista de Mucho Gusto publicó un mensaje reflexivo, pero sólo recibió malos comentarios.

"Si no haz leído un libro, si no viste un documental interesante, si no te inscribiste a un curso on line gratuito para aprender nuevas cosas es porque no era escasez de tiempo; te falta motivación y por sobre todo disciplina. Pero aun puedes hacer algo por ti!".

Este es el mensaje que tiene a Karol Dance como trending topic en Twitter y que lo pone nuevamente en el ojo del huracán en las redes sociales,

Cabe recordar que el locutor juvenil se ha visto envuelto en varias polémicas gracias a publicaciones que ha hecho él mismo en la web.

Mira algunas respuestas en twitter acá:

y ese fue el día en el que empujaron a karol dance por la ventana y no volvió a caminar nunca más. Años después, nadie imaginaría que sería el mismísimo presidente de chile. pic.twitter.com/Lac9aRSpmr — Isadora y apruebo convención constitucional 💅🏼 (@isadoralavadora) April 10, 2020

Te falta leer más Karol Dance, no es “haz” es has, no es “aun” es aún y también te faltan comas. pic.twitter.com/nUEwuCJnQC — Ed (Edi) (@masajethai1) April 10, 2020

Ay Karol Dance...Se llama teletrabajo hueón, y tener más cosas que hacer que robarte citas de otras RRSS...y es "has" y "aún"...deberías leerte un diccionario ya que estás tan motivado, digo yo pic.twitter.com/d9xO86F6an — Marite Rocco (@Marite_Rocco) April 10, 2020