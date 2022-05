Karol Cariola se refirió a la idea que las FF.AA resguarden el orden público

"No es su labor, la labor del orden público está en manos de Carabineros", sostuvo la diputada comunista.

La diputada del Partido Comunista, Karol Cariola, se refirió a la idea de que las Fuerzas Armadas salgan a las calles para resguardar el orden público, afirmando que esa labor recae en Carabineros, en el marco del trabajo prelegislativo del Gobierno para presentar la propuesta de "estado de excepción intermedio" al Congreso.

Esto luego de la advertencia de la ministra del Interior, Izkia Siches, que esbozó la opción de implementar un estado de excepción como tal en caso de no lograr acuerdos. "Consideramos, y así también lo sabe el Gobierno, que las Fuerzas Armadas son una fuerza que no está preparada para el resguardo del orden público, no es su labor, la labor del orden público está en manos de Carabineros", sostuvo la diputada.

De esta forma, señaló que dentro del partido saben que "cualquier propuesta que tenga que ver con un estado intermedio o el estado de excepción" u otras medidas que eventualmente se tomen deben incorporar diversos criterios, "sobre todo desde el punto de vista del resguardo de los Derechos Humanos".

Por otro lado, el diputado Gonzalo Winter (CS) dijo que actualmente "no hay una propuesta concreta sobre la mesa". "En el momento en que haya una propuesta concreta en el buzón de la Cámara de Diputados, que es lugar donde nosotros nos enteramos de las cosas, la vamos a comentar acuciosamente", aseguró.

Los parlamentarios han señalado que la discusión está ligada a las ideologías de los partidos y que ellos han indicado, ahora y cuando fueron oposición, que las Fuerzas Armadas no deben cumplir un rol en el orden público. El rol de los ministros del Gobierno dentro de sus partidos, que se conversó en uno de los consejos de gabinete en el Palacio de La Moneda, es otro tema que se entrelaza con esta discusión. Incluso, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, sostuvo conversaciones con diputados durante la semana en el Congreso, y de momento no se sabe si participará en el comité central del PC de este fin de semana.