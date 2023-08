Karol Cariola revela por quién votaría en una segunda vuelta entre Kast y Matthei

Karol Cariola, diputada del Partido Comunista, estuvo de acuerdo en imaginarse un “terrible” escenario y dijo por quién votaría en una posibles segunda vuelta presidencial entre José Antonio Kast y Evelyn Matthei. La parlamentaria quiso responder ante ese hipotético escenario.

“No, sin duda Evelyn”, lanzó al instante la parlamentaria, ante la pregunta de Nicolás Larraín, en el programa Not News (Vía X).

“Ojalá no pase eso, porque sería muy terrible para todo un proyecto político, democrático, de izquierda. Que la segunda vuelta fuera de dos candidatos de derecha, imagínate, eso para nosotros sería tremendamente complejo”, contestó Cariola.

Karol Cariola no votaría nunca por Kast

La parlamentario fue muy sincera al decir que se arrugaría entera y le dolería el alma al marcar su voto por la actual alcaldesa UDI, pero “ni muerta” votaría al líder del Partido Republicano.

“Yo no tengo ninguna duda de que hay una derecha que tiene una concepción democrática más fuerte que otra. Y creo que el Partido Republicano ha dado muestras de no ser una derecha que tenga un sentido y un valor de la democracia tan fuerte”, comentó.

“Yo por José Antronio Kast no votaría ni muerta. La verdad es que por Evelyn Matthei tampoco me gustaría... pero si ese fuera el escenario, un escenario muy extremo... (...) José Antonio Kast representa todo lo que yo no quiero para este país”, concluyó la diputada del Partido Comunista.