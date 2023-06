Karol Cariola e Iván Moreira se enfrentaron sin filtro

Un intenso cruce tuitero protagonizaron el senador Iván Moreira (UDI) y la diputada Karol Cariola (PC).

La red social del pajarito, vio como el legislador reaccionó a un mensaje que le dedicó la parlamentaria luego de recordar la relación de Augusto Pinochet con los pueblos originarios.

“Miren al senador que le pedía ‘un raspado de la olla’ al Grupo Penta. Hace apología al dictador, asesino y ladrón de Pinochet. Se disfrazaron de demócratas y ahora se atreven a decir en público lo que durante años dijeron en privado. Son negacionistas y cómplices de la dictadura criminal”, tuiteo Cariola.

Al tanto de esta declaración, Moreira no tardó en responder.

“Señorita @KarolCariola, como ‘roban’ sus amigos del Frente Amplio y usted calladita. Hablando de ladrones, limpie su casa. Su coalición demostró ser campeones de la corrupción. Quédese calladita que ni siquiera sus pares la apoyaron para ser Presidente de la Cámara Diputados. ¿Olvido también Arcis?”, lanzó el senador.

Srta @KarolCariola como " Roban "sus amigos del Frente Amplio y ud. Calladita. Hablando de Ladrones limpie su casa,su coalición demostró ser Campeones de la Corrupción. Quédese calladita que ni siquiera sus pares la apoyaron para ser Pdte de la Cámara Diputados. Olvido tb Arcis ? pic.twitter.com/ZxgrMxHkDv — Iván Moreira Barros (@ivanmoreirab) June 22, 2023

Pero Karol Cariola no se aguantó y contestó otra vez.

“Parece que alguien se anduvo picando. Miren quién me viene a hacer callar… seguro que me quedaré ‘calladita’ porque el caballero lo dice. Además de negacionista y corrupto, es machista… Yo tengo las manos limpias señor, senador, y no ando pidiendo raspado de olla como usted”, concluyó la diputada.