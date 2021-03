Karla Rubilar envió potente carta a Izkia Siches tras polémicas declaraciones contra el Gobierno

La ministra Karla Rubilar, quien es integrante del Colegio Médico, envió una carta a la presidenta del Colmed, Izkia Siches.

La ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, emitió una potente carta abierta dirigida la líder del Colegio Médico, Izkia Siches, a propósito de los polémicos dichos de la dirigenta gremial en un podcast, donde puso en duda el manejo de la pandemia por parte del Gobierno, y catalogó de “infelices” a funcionarios del Ejecutivo, además de decir que el ministro de Salud, Enrique Paris es un “buen soldado” que no tiene “incidencia” en las decisiones que se toman para combatir el covid-19.

La titular del Mideso reaccionó con la misiva en la que hizo referencia a su condición médica cirujana e integrante de la organización gremial, de la que incluso evaluó renunciar.

“Si bien es cierto en muchas ocasiones estuve en desacuerdo con algunos de sus dichos o decisiones, entendí que existía una motivación bien inspirada. Siempre ha sido así con nuestro Colegio, desde la creación de la Sociedad Médica de Chile en 1869”, comenzó Rubilar, quien agregó que “si bien es cierto que la política ha jugado y seguirá jugando un rol importante en el Colegio Médico, sin embargo, la presidencia cumple otro rol. Un rol que muchas veces debe ser político, pero que, a mi juicio, nunca debe ser partidista”.

En la misma línea, la secretaria de Estado le señaló a Siches que en una actitud que pudo haber tenido costos políticos, se alineó con el Gobierno para realizar la apertura de colegios, demostrando que “su interés estaba puesto en el bienestar de los niños y niñas por sobre las diferencias políticas”, por lo que le resulta inentendible su actuar.

“Me resulta inentendible e inaceptable que ahora diga que se saca fotos con ‘todos los infelices’ cuando se refiere al Gobierno. Permítame decirle que sus declaraciones me sorprenden, horadan el cargo que ostenta, quiebran confianzas y golpean su propia estatura como titular de la institución que encabeza”, sentenció Rubilar, quien añadió que la entrevista dada por la titular del Colmed “no era personal” y que la realizó en representación de la asociación.

“Cuando uno se equivoca, y me ha pasado, es importante reconocer ese error. Especialmente, cuando uno ejerce cargos públicos y tan importantes para el devenir de Chile”, agregó la ministra, quien además declaró que las palabras de Siches le parecieron dolorosas ya que ella siempre ha intentado ser “una aliada” a la hora de buscar mejoras para el gremio en medio de la pandemia.

“Espero, con la confianza que me genera el peso de la institución de la que ambas somos parte, que enmiende el rumbo. De no ser así, no sólo sería para mí una gran decepción personal, sino que con mucha tristeza -por los años que llevo colegiada- me vería en la necesidad ética de presentarle mi renuncia al Colegio Médico de Chile”, manifestó Rubilar en la misiva, ya que “sus dichos agreden injustamente a colegas como la Dra. Paula Daza y el Dr. Alberto Dougnac, los médicos Directores de Servicio y Seremis, al dos veces Presidente de la Orden, Dr. Enrique Paris, y a todos quienes a lo largo de Chile, día a día -con aciertos y errores- dan su máximo esfuerzo por el bienestar de nuestros compatriotas”.