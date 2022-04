Karla Rubilar entregó sus primeras impresiones tras integrarse al matinal “Mucho Gusto”

"Me sentí súper acogida, me han tratado increíble, no solamente los conductores, sino que todo el equipo que está atrás", confesó.

La ex ministra del Gobierno de Sebastián Piñera, Karla Rubilar, entregó detalles de su participación en el matinal “Mucho Gusto” de Mega, tras sumarse recientemente al show de Mega como panelista.

“Me siento muy agradecida de la invitación que me hicieron al aire en una de mis últimas entrevistas como ministra. Yo ya había participado varias veces en los programas y me preguntaron si me gustaría ir de panelista. Pensé que era algo de buena onda, pero me llamaron después, y me siento muy honrada de que hayan pensado en mí para contribuir desde la experiencia política y la vida que una tiene”, aseguró.

“Es un mundo nuevo. No es lo mismo ser invitada como autoridad, cumpliendo un rol, a ir como panelista y opinar desde lo que es una como persona... Me sentí súper acogida, me han tratado increíble, no solamente los conductores, sino que todo el equipo que está atrás, que es bien grande y le ponen harto corazón”, afirmó.

“Entiendo que tienen a otros panelistas los otros días, pero el día miércoles es mío, así que vamos a tratar de generar comunidad, que sepan que estoy ese día para llevar temas a la pauta, sabiendo qué preocupaciones tiene la gente”, explicó.

“Lo que me interesa de estar en televisión es seguir en contacto con la gente, y el poder de los medios es súper potente para no perder ese lazo que hubo estando en la política. Y lo segundo es que es un medio muy poderoso para contribuir con temas que le importa a la ciudadanía, y ser un aporte a sus vidas”, añadió la nueva panelista confirmando que recibió apoyo de su pareja Christián Pino para debutar en tv y que desea convertirse en un aporte en la pantalla.