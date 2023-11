La exministra Karla Rubilar se enojó en vivo por un cuestionamiento en su contra de la abogada feminista Malú Magna.



En la instancia se encontraban conversando sobre el incremento de la delincuencia en la Región Metropolitana.



Karla Rubilar explota en vivo



En medio de la discusión, en el programa “Sin Filtros” sobre los hechos delictuales que afectan la ciudad, Magna señaló.



“Usted como ministra, ¿qué hizo? Porque esta herencia de migrantes caribeños viene de su gobierno que le abrieron los brazos a Venezuela. Entonces, ahora, las que están sufriendo las consecuencias son las comuna periféricas, donde ocurren estos delitos de mayor gravedad. ¿Qué hizo usted?”, dijo.



A lo que Rubilar respondió rápidamente. “Tuvimos que pelear con oposición como usted, que no quería aprobar estas leyes, que creía que la migración era a todo evento, que daba lo mismo si entraban legales o ilegales, que daba lo mismo si tenían antecedentes o no, que rechazaron todas las leyes contra la delincuencia”.



Así mismo agregó “por oposición como usted, no tuvimos las leyes. Este gobierno está sacando las leyes gracias a nosotros que sí le estamos dando los votos. Si este país no tiene las leyes para enfrentar los delitos tan graves que estamos viviendo, es porque la oposición no nos dio el voto. Esa es la santa verdad”.



Enojada finalizó. “A mí no me venga a emplazar cuando ustedes son los responsables de habernos impedido de tener las leyes para proteger de mejor manera a este país”.