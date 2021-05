Karla Rubilar criticó a joven que está rifando el bono Clase Media

El Gobierno condenó la decisión del joven de Chimbarongo que obtuvo el beneficio y ahora lo rifará para generar más dinero.

La ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, se refirió al caso de un joven que está rifando el bono Clase Media en la localidad de Chimbarongo, Región del Libertador Bernardo O'higgins.

El joven estudiante de Música, Héctor Ortiz, fue uno de los chilenos beneficiados con el aporte de $500 mil pesos de parte del Estado. Sin embargo, decidió enviar a sorteo sus $500 mil pesos, vendiendo números a $3 mil pesos y publicitándolo a través de sus redes sociales.

Te puede interesar: JC Rodríguez le reveló a Salfate sobre su interés por iniciar una carrera política

El hecho generó el rechazo por parte de la ministra Karla Rubilar, quien señaló estar en conocimiento de la decisión del joven de Chimbarongo.

“Lo cierto es que como Gobierno, como Estado, lo que buscamos es que las personas utilicen de la mejor forma posible los recursos”, comentó la ministra, agregando que para acceder al bono existe un periodo de postulación y una serie de requisitos, por lo que en el Gobierno se subentiende que cuando se pide un bono, se hace porque existe una merma en el ingreso y “requiere ayuda” del Estado.

Te puede interesar: Pamela Jiles anunció las primero cinco tareas que realizará en caso de ser electa presidenta

“Si nos preguntan acerca de que si nosotros compartimos que se rife o se use para otro tipo de necesidades que no sean las básicas, no es lo que esperamos. Como Estado de buena fe tenemos que creer que todas las personas lo utilicen de la mejor manera posible”, cerró Rubilar.