Karina Oliva encubrió a candidato que tenía denuncias por Violencia Intrafamiliar

La candidata a la Gobernación de la RM que se hace llamar "feminista" tuvo que dar explicaciones en sus redes sociales.

La candidata a Gobernadora Regional, Karina Oliva (Comunes) confesó que conocía el caso del concejal electo por La Pintana, Rubén Urrutia, quien enfrenta denuncias por violencia intrafamiliar.

Aún así, conociendo los antecedentes, la representante del Frente Amplio realizó campaña con Urrutia y apoyó su candidatura.

Ante esto, Oliva tuvo que dar las explicaciones del caso: "A mí no me entregó esa información una víctima, me la entregó un perfil de twitter que se llama Difamadores. Ahí tenemos que hacer como un mea culpa".

"Yo debiese haber perseguido y revisado con más contundencia, hacerle un seguimiento, aunque no es mi atribución dentro del partido", agregó.

Luego, la candidata que vende su imagen como "feminista" expresó en su cuenta de Twitter que "yo no conocía todos los antecedentes que circularon en esta campaña sobre VIF del concejal Rubén Urrutia. Su caso fue revisado por el comité electoral de nuestro partido por los mensajes que me llegaron en marzo de 2020, donde se verificó que no había antecedentes".

Finalmente, Oliva señaló que "claramente la revisión que se hizo no bastaba. La justicia patriarcal no puede ser nuestro estándar".