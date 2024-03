Un tenso momento vivió la conductora del matinal de Mega, Mucho Gusto, Karen Doggenweiler con el alcalde de Estación Central Felipe Muñoz. En la instancia el jefe comunal habló sobre la inesperada visita del presidente Gabriel Boric al municipio en medio de la crisis de seguridad que afecta a esa comuna, frente a esto el edil señaló que no tenía contacto directo con el presidente y se molestó por un GC que pusieron desde producción.



Cabe mencionar que hace un mes se reforzó la presencia de Carabineros en esa comuna, como parte del plan “Calles sin Violencia”. Según la Subsecretaría del Interior este plan “considera una estrategia de intervención específica para cada territorio en base a un trabajo coordinado con Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones y el Ministerio Público, con el objetivo de detener la tendencia al alza de los homicidios”.

¿Por qué fue el encontrón entre Karen y el alcalde?



En el programa, el alcalde Muñoz fue consultado por la visita del presidente al municipio a lo que respondió. "Yo no tengo tanto detalle”, agregando que no se había coordinado con el mandatario. "Nosotros también lo hubiésemos acompañado en temas de seguridad con algún inspector municipal, sin embargo, no nos avisaron", expresó para luego agregar que él no tenía línea directa con el mandatario como el alcalde de Maipú Tomás Vodanovic.



Esto generó que en el GC del programa pusieran esta declaración del jefe comunal, lo cual lo molestó profundamente. "Lo primero que quería pedirles es sacar inmediatamente ese GC que están colocando que no tengo línea directa con el Presidente, porque yo al menos llamo a la delegada presidencial a la hora que sea y la delegada me contesta. No puedo decir que no tengo línea directa con el gobierno porque sería estar mintiendo", lanzó.



Tras pedir por segunda vez que cambiaran el texto del GC, la conductora reaccionó y salió a aclarar porque habían colocado eso. "Usted acaba de decir que no se coordinó con el presidente porque 'no tengo línea directa. Pide que lo saquemos, pero yo creo que no hay que sacar porque esas fueron sus declaraciones, ¿se da cuenta? Si dice eso, es lo que se pone en el GC", cerró Karen. Estas palabras fueron tomadas por el edil, quien no siguió con el problema.