La conductora del “Mucho Gusto” Karen Doggenweiler sufrió un accidente en su casa tras la caída de granizos en el sector oriente de Santiago. La periodista mostró la herida en pleno programa, mientras contaba la historia.



Recordemos que el sistema frontal fue repentino e incluyó una tormenta eléctrica con truenos y relámpagos.



Karen Doggenweiler sufre accidente por granizos

La periodista contó lo ocurrido en el matinal "Nadie entiende nada, pero del clima, de lo que está pasando, ayer granizos (...) oye, me caí, me caí ayer, Gonza. Me caí, no sé si mostrarles o no (la herida)", contó.



Doggenweiler narró que estaba sacando algunos cojines de su patio cuando resbaló con uno de los granizos y cayó de espalda al suelo quedando con un pequeño corte cerca de su columna.

"Me pegué justo en el canto de una escalera. Por poco no me pego en la cabeza", relató mientras mostraba la lesión a las cámaras.

Cabe destacar que la tomenta fue bastante particular, porque tras las fuerte caída de granizos horas más tarde salió el sol.

Foto por Mega.