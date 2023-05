Karen Doggenweiler reveló que le han ofrecido iniciar una carrera política

Karen Doggenweiler es una de las figuras televisivas más relevantes y de mayor notoriedad en el país. Además, ser la esposa de Marco- Enríquez Ominami la emparenta con el mundo político, por lo que en más de una ocasión ha tenido oportunidad de hacer carrera en el servicio público.

Sobre una eventual candidatura a un cargo de elección popular, la periodista se refirió en su entrevista con la revista Sarah.

Consultada acerca de si alguna vez se ha sentido ocupando ese lugar en la sociedad, Karen señaló que “obviamente que sí. Comparto mi vida, convicciones y sueños con Marco”.

“Además, estuvimos dispuestos a ser gobierno. Me ha tocado recorrer tantas veces Chile por Teletón, Hogar de Cristo, ‘Mamá a los 15′, y por tantos programas, y con Marco también lo hice. Así es que creo que también conozco las alegrías de nuestro pueblo y los dolores, especialmente de las mujeres”, indicó.

También le preguntaron si considera que su profesión la hace cercana a los temas sociales y, en consecuencia, a la política, Doggenweiler aseguró que, en ese sentido, “los periodistas somos bien críticos, pero también la carrera nos da una base, una forma de ver la realidad”.

“Creo que tengo la suerte de haber recorrido prácticamente cada rincón de ese Chile profundo, donde es súper emocionante ser como parte de la familia. Eso de entrar tantas veces a despertar a las familias, tantas veces a saludarlos, acompañarlos o informarlos. Siento que es muy bonito estar en las casas y más lindo aún estar en el corazón de la gente”, destacó Karen.

A pesar de todo esto, aclaró que nunca ha considerado postularse a alguna candidatura, aunque se lo han ofrecido varias veces.

“Yo nunca me he sentido acompañante de Marco, no siento que vaya atrás, siento que voy al lado. De hecho, muchas veces me tocó asumir la vocería. Me han ofrecido estar en el Congreso y no, no me gusta, no me gusta el Senado, ¡no me gusta! No me gustaría un cargo de elección popular”, enfatizó la periodista.

“No me gusta y siento que no es tan constructivo ese espacio. Creo que a veces logramos más consenso pensando distinto con el Jose en el programa que lo que logran en el hemiciclo”, concluyó la animadora del Mucho Gusto.