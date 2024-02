La conductora del "Mucho Gusto", Karen Doggenweiler, entrevistó a la tarotista Katy Szabo, quien visitó el programa para entregar una serie de predicciones para los diferentes signos zodiacales en este 14 de febrero en que se celebra el día de los enamorados o San Valentín. Así mismo la “brujita” reveló que no quisó colgarse de las tragedias que afectaron al país, es por eso que no se refirió al tema en sus redes.



Sin embargo, la conductora del programa no se aguantó y le señaló que ella, en su visita anterior al matinal había predecido los incendios y la muerte del expresidente Sebastián Piñera en un accidente en el lago Ranco, en la Región de la Araucanía. Frente a esta afirmación, Szabo confirmó que ella sabía que esos eventos iban a ocurrir a principios de este año.



Karen Doggenweiler respalda a tarotista que visitó el matinal



En la instancia, mientras la mujer analizaba el horóscopo acompañada de José Antonio Neme, Gonzalo Ramírez y Natasha Kennard, Karen intervino y apuntó a todos los aciertos de la experta. “Tú anticipaste harto de lo que está ocurriendo”, señaló la periodista.



“Sí, pero no lo publiqué en mi Instagram porque no me quiero colgar”, reaccionó la mujer, quien había hablado de fuego y muerte de alguien relacionado al Gobierno. “Pero sí lo dijiste, la última vez que estuviste acá dijiste ‘vienen incendios y la partida de alguien de gobierno’, pero no lo publicaste”, cerró Karen.



Así mismo la mujer respondió a la pregunta ¿cómo será mi día de San Valentín? y le entregó unas palabras principalmente a Cáncer, Leo y Virgo. A quienes son de signo Cáncer les dijo que "es el momento de que digas lo que sientes, concretes esa relación", mientras que a Leo lo invitó a abrir su corazón y ceder en el amor. Finalmente a Virgo le aconsejó que "hay dos posibilidades muy entretenidas, pero cuidado, elige la que tu corazón te diga".