Karen Bejarano reaccionó furioso al ser tildada como la ex enamorada de Gary Medel

La cantante nacional, Karen Bejarano, reaccionó bastante molesta en sus redes sociales durante las últimas horas, luego de ser mencionada en un rumor de la panelista de televisión, Daniela Aránguiz.

Recordemos que Aránguiz señaló en el programa Zona de Estrellas que Karen tuvo un pololeo con el ídolo de La Roja, Gary Medel. “Ahora no… estoy hablando de Karen Paola, no de Karen Bejarano, la niña simpática, la que no tenía el ego a la mier…”, aseguró la ex Mekano en el programa, dejando descolocado a sus compañeros en el espacio de farándula.

En este contexto, Karen compartió un furioso mensaje en sus historias, aunque sin especificar a quién iba dirigido. “Con la imaginación que tienen algunas personas, deberían dedicarse a escribir ficción en vez de inventar hue…”, escribió la cantante en sus historias, sin entrar en más detalles.