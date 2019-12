JVR acusa graves hechos de violencia en su contra en avión comercial

La senadora Jacqueline Van Rysselberghe (JVR) acusó que una "mujer grande y fuerte" la golpeó en el avión rumbo a la ciudad de Concepción.

La presidenta de la Unión Demócrata Independiente, Jacqueline van Rysselberghe (JVR), denunció una nueva agresión en su contra de parte de una pasajera en el avión donde viajaba.

El hecho ocurrió en el vuelo de Santiago a Concepción, donde la senadora acusó que una mujer le dio un golpe de puño y le fustigó su postura política.

"Había una persona que venía atrás, una mujer grande, fuerte, parece que se puso a hablar, la verdad es que no me di mucha cuenta, y empezó a grabar, cosa que tampoco que le di mucha importancia porque estaba haciendo otra cosa, y cuando pasó a mi lado me pega un combo en el hombro, que fue bastante fuerte, cosa que vio la azafata del avión", relató.

"Le pregunté (a la pasajera) qué le pasaba y se puso a vociferar, a insultar de manera poco razonable", agregó.

"No es porque me pase a mí, no le puede pasar a nadie", expresó, aunque no precisó si iba a denunciar esta agresión ante la Justicia.

Recordemos que es el segundo episodio de "funa" que vive la senadora en un vuelo entre Santiago y Concepción, ya que el fin de semana los músicos de Newen Afrobeat coincidieron con la timonel UDI y le "dedicaron" una canción que decía "no les creeré" y habla de política y masacre.