La timonel de la Unión Demócrata Independiente acusó que sus colegas tienen "un machismo que no sale del closet".

La senadora por la Región del Bío-Bío, Jacqueline van Rysselberghe, ha estado en la palestra noticiosa en las últimas horas, luego de publicarse una entrevista ofrecida al diario The Clinic, donde no tuvo limitaciones para referirse al preponderante machismo que existe en la política de nuestro país.

La senadora explicó que convivir con esas actitudes en estos tiempos "es difícil. Aunque ahora el machismo es más sutil, todavía se mantiene. Los liderazgos femeninos, sobre todo los que son fuertes, aún generan resistencia. Uno lo ve. Por ejemplo, nadie le diría a un hombre: “Le dio una pataleta”. En el fondo, se genera resistencia cuando es una mujer la que toma las decisiones".

Al ser consultada sobre cómo lleva esa adversidad en su contra, la parlamentaria explicó que "en la política, yo nací en la adversidad. En la Universidad de Concepción, ser de derecha era ser minoría. Y me metí porque me gustó, porque esto me entretiene".

Además, recordó su juventud al declarar que: "Me gusta competir. Fui atleta. No jugaba vóleibol. Yo corría. Me gusta ganar", agregando que no necesita convertirse en uno de ellos para ser alguien en la política: "Yo no me siento ahombrada, pero sí me gusta competir de igual a igual".

"Muchas veces les digo: “Te voy a ganar. O te cuidas o te gano”. Entonces, claro, yo intimido a los hombres. Y eso genera un ambiente más hostil porque aflora el machismo. Entonces, se requiere de un esfuerzo adicional para poder manejar esos ambientes hostiles…", agregó.

¿Y cómo lo maneja?

-Tengo un nivel de dogmatismo súper alto. Sé que es así. Por lo tanto, evito enfrentarme. He aprendido que, a veces, vale más la pena que crean que la idea es de ellos. Y hay otras veces que hay que hacer todo un trabajo de persuación previo. Requiere más tiempo, es más esfuerzo…

O sea, ¿por ser mujer le toca dar la vuelta más larga?

-Exactamente, me doy la vuelta más larga. Lo asumo como un hecho de la causa. Por eso es que he logrado salir adelante, sino habría muerto en el intento…

Algunos políticos de su sector dicen que usted es un poco “ninguneadora” con ellos…

-Yo creo que ese es un machismo no aceptado. Es como un machismo que no sale del closet. Te apuesto que eso no se lo dirían jamás a un hombre. Yo soy frontal , pero independientemente de si eres hombre o mujer. No tiene nada que ver con el género. Te aseguro que, en ese sentido, Carlos Larraín es infinitamente peor que yo, pero a él no él dicen eso.

Entonces, no es tan sutil el machismo…

-No ha sido fácil. ¿Por que dicen que ninguneo a los hombres? ¿Porque les gano? Yo compito de igual a igual. No pido ventaja. No pido que nadie me subvencione. Eso los intimida. Y la forma de reaccionar es con la descalificación. En el fondo, esta combinación de competir y, al mismo tiempo enfrentar, es lo que genera cierta resistencia en el club de Toby.

¿Y no la complica ser intimidante?

-¡Es que eso es tan evidente! A mí no me echan piropos ni los maestros de la calle. Y eso es porque una mujer con poder, intimida. Pero un hombre con poder suele seducir. Es así. Y para mí, ser hombre o mujer no es tema. A lo mejor por eso se sienten ninguneados.