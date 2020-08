JVR se refirió a la lucha presidencial entre Joaquín Lavín y Evelyn Matthei

Jacqueline van Rysselberghe valoró el anuncio de la alcaldesa de Providencia, aunque apuntó que "no es tiempo de comenzar a definir".

La presidenta de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Jacqueline van Rysselberghe, celebró el anuncio de la candidatura presidencial de la alcadesa de Providencia, Evelyn Matthei, como una "buena noticia". Sin embargo, recalcó que "todavía, efectivamente, no es tiempo de comenzar a definir".

Este domingo se dio a conocer la candidatura de Matthei: "Sí, voy de candidata a la Presidencia", dijo a través de una entrevista a Las Últimas Noticias, confirmando así su intención para las próximas elecciones.

Desde la UDI valoraron la noticia y su presidenta indicó que "creo que un partido que tenga distintos liderazgos presidenciales tiene una fortaleza y creo que me parece que tanto Evelyn Matthei como Joaquín Lavín son dos grandes candidatos, con grandes posibilidades".

"Desde esa perspectiva, es una fortaleza para la UDI poder contar con ellos. Yo creo que todavía, efectivamente, no es tiempo de comenzar a definir candidaturas presidenciales, pero sin duda que es tiempo de que se empiecen a mostrar los liderazgos, eso no significa que tenga que entrar todavía a la carrera presidencial, pero me parece que es bueno y es sano que se vayan mostrando los liderazgos que existen", replicó

Por su parte, el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, quien también ha expresado su intención de ir por la presidencia, señaló que "encuentro fantástico que cada vez más personas como ella digan que quieren ser candidatos presidenciales, me parece muy bueno".

Y agregó que "creo muy bueno además con personas que son alcaldes, porque la verdad que si los alcaldes gobernáramos Chile creo que este sería un país distinto".

Lavín tuvo, además, palabras para Longueira, quien manifestó su intención de votar "Apruebo" en el próximo plebiscito."Creo muy importante que personas como Pablo Longueira se sumen también al 'Apruebo'. El dice que aprueba pero no de cero, obvio...Eso es así. Lo que queremos nosotros es un Chile mejor", cerró.