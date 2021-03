JVR lanzó una apabullante declaración contra la candidatura presidencial de Joaquín Lavín

La senadora y expresidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, habló sobre la carrera presidencial en su conglomerado y en Chile Vamos y señaló que “si la primaria fuese hoy, no votaría por Lavín”.

En todo caso, ante la posibilidad de respaldar a Evelyn Matthei, la misma congresista dijo que “no tenía decidido su voto”.

A dos meses y medio de dejar el liderazgo nacional del gremialismo, la parlamentaria por el Bío Bío opina con más libertad sobre diferentes tópicos.

Sobre la elección municipal, en entrevista con La Tercera, Van Rysselberghe dice que espera “que mantengamos o aumentemos el número de alcaldes y que ojalá aumentemos el de concejales”.

En materia de constituyentes, donde Chile Vamos va en una sola lista con el Partido Republicano de José Antonio Kast, dice que “debiéramos estar holgadamente por sobre el 33%. Pero lo importante es que sean constituyentes valientes: que no cedan al populismo, que no quieran pasar a la historia con un aplauso fácil. Que estén dispuestos a defender las ideas de la centroderecha”.

En el mismo sentido, sobre la opción de que Cristián Araya gane en Vitacura y Gonzalo de la Carrera en Las Condes “si la elección fuera hoy día, creo que no. Pero queda un mes de campaña”.

En relación a esta última comuna y la posibilidad de que Daniela Peñaloza, quien reemplaza a Lavín en la UDI, JVR dijo que “es una gran candidata y sería una increíble alcaldesa para seguir la gestión de Joaquín Lavín. Pero ella no es Joaquín Lavín. Tiene que construir su propio camino. Si ella, como candidata de Joaquín Lavín, no gana, sin duda que es una dificultad para Joaquín. Pero no es más que eso”.

Respecto de la primaria presidencial en Chile Vamos, el próximo 4 de julio, entre Lavín y Matthei, dijo que “es absolutamente imprescindible realizar las primarias legales con todos los candidatos del sector. Es importante que todos los candidatos desplieguen su liderazgo y nos enseñen qué es lo que quieren defender cuando sean, si eventualmente son electos, presidente o presidenta de Chile”.

Apabulló a Lavín

“Si la primaria fuese hoy, yo no votaría por Joaquín Lavín. Él tiene que ofrecer garantías sobre qué es lo que va a defender. Quien gane la primaria de Chile Vamos, que probablemente puede ser el próximo Presidente de Chile, tiene que dar garantías”, dijo sobre Lavín.

“Que no tema ser impopular, que defienda las ideas del sector, que tenga la fortaleza para enfrentar el terrorismo en el sur, que no ceda ante los delincuentes. En una situación tan compleja y polarizada; nosotros no podemos entregar una carta blanca”, mencionó.

“Espero que en esas primarias los candidatos de la UDI, que son los mejores posicionados, nos den las garantías sobre lo que esperan defender y así podamos votar con la confianza de que el gobierno por el que vamos a trabajar y que vamos a elegir, efectivamente, nos va a representar”, agrega en la misma entrevista.

En el mismo sentido agregó que “quiero un gobierno que no tenga complejos. Que sea capaz de hablar y negociar con los adversarios políticos, pero que no trate de ser como los adversarios políticos. A mí, esto de pasar de bacheletista-aliancista a socialdemócrata, no sé…”, detalla en LT.

“No me gustaría ver a un Presidente haciendo alianza con Daniel Jadue, que ha sido el instigador de gran parte de la violencia”, precisa.

Por lo anterior, JVR planteó que las posturas de Lavín y Matthei deben conocerse con antelación y en campaña.

“Que lo expliquen públicamente. Para eso sirven las campañas. ¿Cómo vamos a enfrentar el terrorismo? ¿Vamos a esconder la cabeza debajo del ala? ¿O vamos a enfrentarlo y nos vamos a poner del lado de las víctimas? ¿Vamos a seguir sacando la estatua de Baquedano para dejarles espacios a delincuentes? ¿O vamos a devolverle el Estado de derecho al país?” destaca.

En su análisis de las candidaturas de Chile Vamos, Van Rysselberghe señaló que “todos los candidatos defienden o debieran defender, más o menos, las mismas ideas, pero con distintas facetas y roles. Sichel tiene toda esta cosa de la clase media. Desbordes interpreta muy bien al mundo militar. La Evelyn Matthei ha estado en el tema municipal y tiene un acercamiento muy fuerte a los problemas cotidianos de las familias. Y Lavín un acercamiento a los problemas a través de la integración y de la forma que él tiene, que también es bien interesante para hacer las cosas. Todos tienen características distintas y todos debieran estar más o menos parados en la misma idea”.