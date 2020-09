JVR justificó la violencia de Carabineros en el estallido social

La senadora y timonel de la UDI criticó a la Contraloría por su investigación contra los uniformados.

La líder de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Jacqueline Van Rysselberghe, defendió a Carabineros de Chile, justificando la violencia perpetrada en el estallido social de octubre del año pasado.

Tras la investigación de la Contraloría General de la República contra siete altos generales, JVR declaró que “es completamente improcedente lo que está haciendo el contralor", alegando que "se está metiendo en un área que no le corresponde aunque trata de justificarlo”.

“Contraloría, por mandato constitucional, tiene que resguardar el funcionamiento del Estado, pero acá se está metiendo en la parte operativa de Carabineros y en eso creo que está cometiendo un profundo error porque está debilitando la labor de la policía”, explicó la senadora.

Defensa a Carabineros

La senadora Van Rysselberghe también dio una férrea defensa de Carabineros.

“Es obvio que en el uso de la fuerza puede haber heridos, que si hay alguien que se excede en el uso de la fuerza, tiene que ser investigado y eso se tiene que denunciar en tribunales. Que se meta el contralor, sinceramente creo que no corresponde”.

Para cerrar con lo mencionado, la líder oficialista dijo lo siguiente, finalizando con sus dichos.

“Lo que está diciendo el contralor es que hay una actuación institucional para poder usar la violencia no legítima, y eso no es así, y lo han dicho informes internacionales, entonces no sé con qué ropa el contralor dice eso”,cerró.