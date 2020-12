JVR admitió que Sebastián Piñera estuvo a punto de caer por el estallido social

La expresidenta de la UDI, que ya entregó la testera del partido a Javier Macaya, contó la trastienda del acuerdo político del 15 de noviembre de 2019.

La ex presidenta de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Jacqueline van Rysselberghe, hizo un repaso acerca de lo que fue su gestión y el presente de la colectividad gremialista.

En extensa entrevista con La Tercera, la parlamentaria —que respaldó la lista de Pérez— señaló que “yo sabía que iba a ser una elección súper competitiva, estrecha, básicamente porque Víctor Pérez no pudo hacer campaña“.

“Tuvo tres semanas para empezar a desplegarse desde que (Pablo) Longueira dejó el tema“, agregó.

“Longueira había trabajado con su equipo, yo no me había incorporado mucho, pero me sumé al final a la campaña de Víctor, porque tuvo un nivel de generosidad, de primero aceptar ser ministro, sabiendo que lo más probable es que iba a terminar en una acusación constitucional, y posteriormente aceptar ir a una contienda interna, que creo que era necesario”, señaló.

De los cuatro años en los que estuvo en la testera del partido, uno de ellos fue crucial: el 2019, el del estallido social. “Nosotros entendíamos, sobre todo después del 18 de octubre, que lo peor que le podía pasar a Chile es que se quebrara la democracia. En ese contexto, nosotros estuvimos dispuestos a pagar los costos de lo que eso significaba. Y de eso no me arrepiento”, sostuvo.

Y continuó: “lo que pasa es que, de verdad, el gobierno estuvo muy cerca de caer, probablemente más cerca de lo que la gente piensa“.

Consultada sobre los detalles, Van Rysselberghe afirmó que “estuvo muy cerca. Si el país seguía en esa escalada de violencia que estábamos viviendo para el 15 de noviembre, la misma gente de derecha le habría pedido a (Sebastián) Piñera que se fuera (…) No nosotros, pero la opinión pública. Es decir… No sé si me explico, pero se habría generado una situación política muy compleja que habría puesto en jaque la estabilidad del gobierno”.

Pero el estallido social no fue el momento más crítico para la senadora, según sus palabras, sino el 15 de noviembre, cuando se firmó el acuerdo político para una nueva Constitución.

De hecho, negó que fuera porque se trataba de una obra de Jaime Guzmán, símbolo de la UDI. “Fue porque nosotros estábamos frente a una oposición que era refundadora. Yo no tengo ningún problema en modificar la Constitución en todo lo que haya que modificarla para que el país esté mejor. No tengo la Constitución del 80 como un fetiche, pero sí creo que tiene cosas que están buenas y que tenían que modificarse con grandes acuerdos, si es que las quieres modificar”, cerró.