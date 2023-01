Justicia tomó una drástica medida con la denuncia de agresión sexual en casa de Erick Pulgar

Tras casi seis meses de investigación, finalmente el futbolista de La Roja, Erick Pulgar, recibió una buena noticia por parte de los Tribunales de Justicia, quienes anunciaron que archivarían un caso sobre una presunta agresión sexual contra una mujer en las propiedades del jugador.

Recordemos que en junio del año pasado, el volante nacional se encontraba pasando sus vacaciones en nuestro país cuando luego de una fiesta, una mujer denunció haber sido violada en una de sus inmediaciones.

Según el relato de la joven, los hechos habrían ocurrido tras compartir con al menos diez individuos en un club nocturno ubicado en Las Condes, quienes la habrían invitado a un trago. Según su versión, luego de esto perdió el conocimiento y cuando despertó, se encontraba en una parcela de Calera de Tango, propiedad del jugador donde habría ocurrido la agresión sexual.

En el momento, el jugador declaró voluntariamente ante la justicia y siempre negó las acusaciones, algo que finalmente la justicia respaldó luego de una larga investigación, ya que en definitiva, el caso fue archivado. "dado que, de los antecedentes disponibles, no es posible desarrollar actividades conducentes al esclarecimiento de los hechos", señaló la fiscal adjunto de San Bernardo, Andrea Rocha.

Ante la resolución del caso, el futbolista entregó sus descargos señalando que, "no hay pruebas sobre los hechos que se denunciaron, que fue lo que siempre sostuve. Siempre estuve tranquilo y esperando la verdad. Obviamente entendí que estamos expuestos a este tipo de cosas. Contento de que se haya llegado a la verdad".

"Nada se pudo comprobar y es parte de lo que llevó a la justicia a tomar su decisión. Incluso de la otra parte intentaron cerrar el caso pidiéndonos plata, pero yo quería que se supiera toda la verdad porque estaba seguro de que no había nada que esconder, no estaba dispuesto a pagar por algo que solo estaba ensuciando mi nombre", añadió

Finalmente, el futbolista aseguró que nunca dudó de sus amigos. "En ningún momento dudé de lo que ellos me comentaron, porque son mis amigos y los conozco bien, son los primeros en no querer cometer errores que me puedan perjudicar", cerró.